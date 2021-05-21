«Радужные облака»: На Кубани заметили редкое оптическое явление

Фото: instagram.com/oleg_gareev

Довольно редкое оптическое явление заметили на побережье в районе села Мысхако. В небе образовались необычной красоты облака – они переливались всеми цветами радуги. Природный феномен запечатлел местный фотограф и поделился снимком в соцсетях.

- Радужное облако-птица в небе над Мысхако, - подписал фото автор Олег Гареев.

Такой феномен специалисты называют иризацией. Это когда очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Явление обусловлено дифракцией света на каплях облаков.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в прошлом году в небе над Сочи наблюдали облака-мамматусы. А в Краснодаре пилот снял на видео квадратные облака.