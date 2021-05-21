В Краснодаре восстановят исторический фасад Дома кубанской журналистики

Дом кубанской журналистики сейчас. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевом центре исторический фасад Дома кубанской журналистики начали готовить к реконструкции. Сейчас все готово к укреплению фундамента – усилено основание, перекрытие над подвалом, оконные и дверные проемы. Сам проект разработан и сейчас проходит госэкспертизу.

– С 2006 года это здание было не популярно. Тут достаточно большой объем работ, объект сложный. Тем не менее, я прошу вас соблюсти установленные сроки строительства. Губернатор пообещал, что это здание должно принадлежать журналистам края, и наша задача это качественно реализовать, но сохранить при этом исторический фасад, – сказала вице-губернатор Анна Минькова.

На первом этаже будет зал для конференций, два выставочных зала журналистики и кафе, а второй этаж займут офисы, туда хотят перевести часть журналистов, которые сейчас снимают помещения. Работы должны закончить к 2022 году.