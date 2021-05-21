За благоустройство зеленых зон Кубани проголосовали 450 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае вовсю идет голосование за новые зеленые зоны в регионе. Жители края на платформе 23.gorodsreda.ru могут выбрать, какой парк или площадь нужно реконструировать в 2022 году. Опрос будет длиться до 30 мая.

Сейчас среди лидеров – Набережная по улице Конституции СССР в Сочи (24993 голоса), парк имени Фрунзе в Новороссийске (17878 голосов), Набережная нижнего Покровского озера в Краснодаре (13350 голосов), Набережная в городе Славянск-на-Кубани (10509 голосов) и другие.