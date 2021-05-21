Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае 7700 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2021 году. Об этом 21 мая сообщил директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

- На ЕГЭ зарегистрировано 7700 учащихся. В их числе как одиннадцатиклассники, так и выпускники прошлых лет, - уточнил «КП» - Кубань» директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов. - При этом в Краснодаре единый государственный экзамен сдадут более 6500 школьников.

В 2021 году ГИА сдадут более 13700 девятиклассников. По словам Алексея Некрасова, в организации и проведении экзаменов задействуют 10 тысяч педагогов Краснодара.

Напомним, уже завтра, 22 мая, в кубанских школах пройдут последние звонки, после чего стартуют экзамены. Итоговая аттестация продлится до 19 июня включительно, далее начнется период проведения испытаний для учащихся, пропустивших ранее тестирование по каким-либо причинам.