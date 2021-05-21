Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани 7700 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2021 году. В их числе как одиннадцатиклассники, так и выпускники прошлых лет. Многих родителей волнует - заставят ли выпускников надевать маску ЕГЭ в Краснодарском крае в 2021 году? Ведь в регионе все еще действует режим повышенной готовности, который, скорее всего, продлят снова.

По рекомендациям Роспотребнадзора средства индивидуальной защиты должны будут использовать все сотрудники. Все время присутствия на пункте сдачи ЕГЭ они будут находиться в масках и перчатках. А вот для детей это совсем не обязательно.

- Все выпускники будут проходить термометрию, - сказал директор городского департамента образования Алексей Некрасов. - Перед проведением экзаменов все аудиторию будут продезинфицированы.

Кстати, на пунктах сдачи экзамена будут соблюдены все нормы по дистанцированию. Столы расставят таким образом, что учащиеся находились в 1,5 метрах друг от друга.