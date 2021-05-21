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Сочинского чиновника оштрафовали за плохую работу. За нарушение порядка рассмотрения обращений ему грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В администрацию Адлерского района жители направили письмо, где указали факт самовольного возведения строения на ул. Красная Горка. Тем не менее, оценка законности выполнения строительных работ до сих пор не дана, а информация о выдаче разрешительной документации не получена.

- По результатам проверки, чиновника обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.