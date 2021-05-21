Включат ли кондиционеры на ЕГЭ в Краснодаре 2021

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Для краснодарских выпускников ЕГЭ-2021 непростое испытание, в том числе и жарой. По прогнозам синоптиков, в конце мая-в начале июня отметки повысятся до +30 градусов. Ожидаются и более изнуряющие деньки. Директор городского департамента образования Алексей Некрасов рассказал, какие условия обеспечивают выпускникам, чтобы им удобно было сдавать экзамен в жаркую погоду.

- Для девятых классов в школах Краснодара организовано 58 пунктов проведения экзаменов, для 11 классов — 25 пунктов, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» директор городского департамента образования Алексей Некрасов. - При этом отмечу, что все пункты проведения экзаменов оснащены системой кондиционирования.

По словам Алексея Некрасова, все кондиционеры проверены, она работают исправно. Включать в классах их будут, как только появится необходимость.

- Температура в помещениях должна быть комфортной - выше 24 градусов она подниматься не будет, - уточнил Алексей Некрасов.