Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 мая достигло 95

В тяжелом состоянии - 48 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

Заболевших выявили в 23 муниципалитетах. Возраст пациентов от 16 до 92 лет. Среди них 38 мужчин и 57 женщин. В краевом центре зафиксировали 18 случаев, в Армавире – 12. По семь заболевших в Сочи и Динском районе. По шесть – в Геленджике и Гулькевичском районе. Пять положительных результатов в Тихорецком, по четыре – в Туапсинском и Апшеронском районах. По три новых пациента в Брюховецком и Тимашевском.

По два человеканашли в Анапе, Кореновском, Кавказском, Кущевском, Староминском, Славянском, Усть-Лабинском и Новопокровском районах. Еще по одному – в Выселковском, Калининском, Приморско-Ахтарском и Новокубанском.

- Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе – 47482. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 835,4. Выздоровели 42454 жителя. Скончались – 2910. В стационарах проходит лечение 1014 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому – 1104, - сообщили в «КП»-Кубань» в оперштабе.

Также в тяжелом состоянии сейчас находятся 48 человек, еще двое - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.