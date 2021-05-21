Все школы на ЕГЭ в Краснодаре оборудуют металлодетекторами

Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Краснодарском крае уже на следующей неделе стартует волна испытаний - школьники и абитуриенты приступят к сдаче экзаменов. На Кубани 7700 тысяч человек напишут ЕГЭ в 2021 году. В их числе как одиннадцатиклассники, так и выпускники прошлых лет, которые решили поступить в вуз. Все пункты проведения экзаменов продезинфицируют, чтобы защитить детей и взрослых от коронавируса. Кроме того, будут соблюдаться и все меры безопасности.

- Все выпускники, учителя и наблюдатели, прежде чем войти в аудитории, пройдут через металлодетекторы, - сказал директор городского департамента образования Алексей Некрасов. - Это позволить убрать средства связи, которых не должно быть на экзамене и обезопасить процесс проведения итоговой аттестации.

Кроме того, по словам Алексея Некрасова, перед экзаменами все школы обследуют кинологи. Во время проведения самих ГИА и ЕГЭ на дежурство встанут полицейские.

- Посторонних на территорию школ не пустят, - добавляет Алексей Некрасов.

На данный момент уже проверена работа систем видеонаблюдения, противопожарных систем. Никаких сбоев не выявлено.