Газовики поддержали кандидатуру Виталия Игнатенко на выборах в Госдуму

Виталий Игнатенко. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Виталий Игнатенко, который больше 20 лет возглавлял крупнейшее информационное агентство России "ИТАР-ТАСС", в Краснодаре встретился с будущими журналистами - студентами Кубанского государственного университета. Тем, кто только будет делать первые шаги в профессии, Игнатенко рассказал о том, как сам начинал. Ещё будучи студентом МГУ, он пришел стажёром в "Комсомольскую правду", потом стал корреспондентом, редактором, и так постепенно дошёл до руководства агентством.

- Меня очень радует, что Виталий Игнатенко нашёл время, чтобы посетить наш университет. Потому, что мне кажется, в принципе, важным для журналистов, студентов, разговаривать с легендами журналистики, и Игнатенко представляется мне именно таковым, - сказала студентка факультета журналистики Кубанского государственного университета Екатерина Железнова. Современным студентам Виталий Игнатенко дал рекомендацию, которую получил ещё во время обучения в университете. - Главная рекомендация остаётся навсегда - быть ответственным за своё слово, за свои поступки, всегда поддерживать новое, видеть историческую перспективу и понимать, что до тебя поколения тоже создали огромный потенциал этого края, - пояснил генеральный директор ИТАР-ТАСС в 1991–2012 гг., почетный гражданин Сочи Виталий Игнатенко. В этот же день Виталий Игнатенко встретился с сотрудниками компании «Газпром Межрегионгаз Краснодар». Он выступал уже в качестве будущего участника праймериз - внутрипартийных выборов «Единой России», они пройдут с 24 по 30 мая. По их итогам партия решит, кто будет участвовать в выборах депутатов Государственной Думы. Игнатенко напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании потребовал как можно быстрее обеспечить газом всех жителей страны. В Краснодарском крае процент газификации довольно высокий. Однако во многих сёлах, в первую очередь - горных, люди до сих пор отапливают дома газом из баллонов. Игнатенко предложил создать общественный совет, в который бы входили коммунальщики и жители региона, чтобы наладить диалог и лучше понять друг друга. Газовики его поддержали.