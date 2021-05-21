Ассамблея хоров и оркестров открывается в «Орленке»

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

24-28 мая в «Орлёнке» пройдёт Всероссийский конкурс и форум-концерт хоров и оркестров России «Поём для мира – 2021 – Мировой оркестр!». Его участниками станут 900 детей из разных регионов страны.

Культурно-образовательный проект «Поём для мира – 2021 – Мировой оркестр!» соберёт в Центре детские и юношеские хоровые и музыкальные коллективы со всей страны. Его цель – развитие хорового и исполнительского движения, национальных певческих и музыкальных традиций, укрепление разносторонних творческих, дружественных и культурных связей подрастающего поколения.

«Искусство – это отражение действительности, поэтому так важно создавать и поддерживать позитивную творческую коммуникацию между представителями разных культур. Участники этого замечательного проекта с малых лет учатся открыто и конструктивно взаимодействовать с обществом, выражая свою уникальность и обмениваясь опытом с единомышленниками. В «Орлёнке» ребята будут петь и играть для мира, и я убеждён, что мир их обязательно услышит», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Юные певцы и музыканты будут соревноваться в исполнительском мастерстве в нескольких номинациях: «Детский хор», «Солисты» (академическое, народное, эстрадное пение), «Фольклорный коллектив», «Вокальный ансамбль», «Оркестр русских народных инструментов», «Духовой оркестр», «Струнный оркестр», «Хор мальчиков». Оценит выступления участников творческий совет проекта, в который вошли выдающиеся деятели искусства – члены президиума Всероссийского хорового общества, заслуженные работники культуры Российской Федерации, народные и заслуженные артисты РФ, солисты и художественные руководители крупных оркестров, лауреаты национальных музыкальных премий и конкурсов.

Среди членов жюри: руководитель культурно-образовательных проектов «Ассамблея хоров России «Поём для мира» и «Мировой оркестр!», директор Межшкольного эстетического центра города Краснодара – Ассоциированной школы ЮНЕСКО Маргарита Амбарцумян, начальник театрально-концертного управления и международных связей Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, хормейстер Виктор Хапров, народный артист России, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного концертного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани» Анатолий Винокур и другие представители мира музыки в России.

«Хоры России – объединяемся! Объединяемся для возрождения наших великих хоровых традиций, для дружбы и взаимодействия со всем поющим миром. Люди, поющие вместе, открыты друг к другу, значит, в нашей стране и во всём мире прибавится добра и взаимопонимания. Желаю нашему замечательному общему делу счастливого продолжения», – обратилась к участникам конкурса Маргарита Амбарцумян.

Центральным событием проекта станет гала-концерт сводного хора и большого сводного оркестра участников конкурса. Перед зрителями выступит также Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани» под руководством народного артиста России Анатолия Винокура.

Всероссийский конкурс и форум-концерт хоров и оркестров России «Поём для мира – 2021 – Мировой оркестр!» реализуется в «Орлёнке» по инициативе Межшкольного эстетического центра города Краснодара – Ассоциированной школы ЮНЕСКО.