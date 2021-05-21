В Краснодаре все пункты приема выпускных экзаменов оборудуют металлодетекторами

Совсем скоро в Краснодаре начнутся выпускные экзамены. Мэрия города рассказала, какие меры безопасности будут применены в организации государственной итоговой аттестации. Все выпускники, преподаватели и наблюдатели прежде чем попасть в аудитории, пройдут через металлодетекторы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

— Это обязательное требование для пунктов проведения экзамена. Через металлодетектор проходят все входящие в здание. Так сразу исключается попадание телефонов, и что самое важное металлических предметов , — сказал директор городского департамента Алексей Некрасов.

Также он рассказал, что накануне экзаменов все школы проверит полиция с кинологами, а во время проведения аттестации будут дежурить правоохранители. Территории заведений закроют для посещения посторонних.

Госаттестация пройдет с 24 мая по 2 июля. Для девятых классов в школах города организовано 58 пунктов проведения экзаменов, для одиннадцатых классов — 25 пунктов. Школьники с ограниченными возможностями смогут сдать экзамены на дому.