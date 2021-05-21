Фото: Кавказский заповедник. Авто: Сергей ТРЕПЕТ

В Кавказском заповеднике обитают 14 охраняемых видов летучих мышей. Специалисты просят туристов не нарушать покой рукокрылых в пещерах. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин.

- Ни одна из летучих мышей, обитающих в нашем регионе, не кусает людей, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин, - Никаких опасностей заражения через укус летучей мыши не существует. Наоборот – есть угроза уничтожения популяции летучих мышей человеком. К пещерам, дуплам и другим местам обитания рукокрылых надо относиться особо бережно.

В заповеднике уточнили, что в пещерах известняковых обрывов в реке Хоста обнаружены три вида рукокрылых, встречающиеся в России только на Кавказе. Так не удалось сохранить колонию южного подковоноса, известного в РФ из двух мест, обитавшую в Тисо-самшитовой роще. Она исчезла более 50 лет назад по предварительной информации - из-за беспокойства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что у летучих мышей в Сочи нашли опасные коронавирусы: как не подхватить заразу туристам.