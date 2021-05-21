Житель Туапсинского района угнал иномарку и попал в ДТП

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В дежурную часть полиции Туапсинского района позвонила местная жительница и рассказала, что у нее угнали автомобиль. Правда, женщина сама оставила его открытым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители выяснили, что 49-летний мужчина сел в открытый автомобиль и начал кататься по парковке многоэтажки, пока не врезался в дорожное ограждения. После этого он скрылся, оставив иномарку на месте аварии.

Полиция нашла преступника по видеокамерам и возбудила уголовное дело. Идет расследование.