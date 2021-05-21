На Кубани в 2021 году собственники получили более полутора миллиона выписок из ЕГРН

Названы самые популярные выписки

Всего с января по апрель Кадастровая палата выдала более 1,5 млн выписок. За аналогичный период прошлого года было выдано немногим более 680 тыс. выписок. Из всего объема около 1,3 млн выписок из ЕГРН было предоставлено заявителям в электронном виде.

- Самой популярной остается выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории 57 и более субъектов Российской Федерации: за 4 месяца было выдано около 500 тысяч таких выписок. Также сохраняется стабильная заинтересованность в получении сведений в виде выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: выдано почти 440 тыс. сведений за указанный период. Кроме того, за 4 месяца 2021 года выдано около 200 тыс. выписок об объекте недвижимости, - сообщили «КП» - Кубань» в Кадастровой палате.

Сведения, которые содержатся в описываемой выписке, относятся к общедоступным данным. Важно отметить, что в рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников.

Граждане могут получить выписку из ЕГРН на сайте Росреестра и Федеральной кадастровой палаты Росреестра, а также подать запрос в МФЦ.