На Кубани выявили 60 заболевших коронавирусом из-за рубежа

В Краснодарском крае увеличилось число заболевших из-за рубежа. В декабре их было 40-50, а в мае цифра достигла 60. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

- Мы продолжаем работать с приехавшими из зарубежных стран. На сегодня в России открыты границы с более чем 30 странами, поэтому идет большая работа, чтобы вычислить всех пребывающих. Есть определенный алгоритм – два теста, которые надо сдать и разместить результаты на портале Госуслуг. Около 700 человек из всех прибывших 37 тысяч не разместили еще свою информацию. Их ждут штрафы, - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Гречаная.

Также она отметила о важности обследования и прививок.