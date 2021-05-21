Три района Кубани получили индивидуальные планы развития

На Кубани три района получили индивидуальные планы развития – это Мостовской, Апшеронский и Отрадненский муниципалитеты. По данным аналитиков, именно здесь самые низкие экономические показатели. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Потенциал этих районов значительно выше. За месяц мы разработали перспективные дорожные карты для каждого из них, чтобы снять существующие инфраструктурные ограничения, - сказал вице-губернатор Игорь Галась.

Планы включают в себя четыре отраслевых раздела - экономический, курортный, социальный и инфраструктурный. Проект планируют реализовать до 2024 года.