IT-специалисты провели многоуровневое тестирование системы безопасности праймериз ЕР

Фото предоставлено партией "Единая Россия"

IT-эксперты оценили систему безопасности электронных праймериз «Единой России». Сайт благополучно прошел многоуровневое тестирование и обеспечивает сохранность персональных данных, а также тайну голосования.

Как сообщает nashgorod.ru, руководитель проектов в сфере безопасности компании «Цифровые решения» Егор Богомолов заявил, что система сайта PG.ER.RU не позволяет голосовать не от своего имени и накручивать голоса. По его словам, проверка проводилась сразу по внутренней и внешней моделям.

Основу системы электронного предварительного голосования составляет блокчейн — распространенная база данных, в которой нельзя изменить уже внесенные данные. Это дает процедуре необходимые легитимность и анонимность.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, в системе используется технология мультичейн, которая делает ее более устойчивой.

Отмечается, что после голосования на сайте PG.ER.RU можно будет проверить все бюллетени, чтобы убедиться в честности процедуры. Также легитимность всей процедуре придаст обязательная регистрация участников голосования на портале «Госуслуги».

Напомним, «Единая Россия» является единственной партией, которая создает списки кандидатов на выборы, проводя всероссийские праймериз. Как сообщает сайт ЕР, голосование пройдет с 24 по 30 мая онлайн во всех регионах страны.