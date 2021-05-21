До конца 2021 года в Белореченском районе отремонтируют амбулаторию

Анна Минькова. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае прошел прием граждан вице-губернатора Анны Миньковой, которая занимается всеми социальными вопросами в крае. В основном жители обращались по вопросам медицины. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

На связь вышла жительница села Великовечного Елена Сазонова. Она рассказала, что их сельскую амбулаторию не ремонтировали с середины 60-х годов. Учреждение обсуживает около семи тысяч человек.

- Выделяем 26 миллионов рублей на капитальный ремонт амбулатории. Работы должны закончить до конца этого года, - заключила Анна Минькова.