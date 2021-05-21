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Парк имени Фрунзе благоустроят в Сочи. Завершить работы планируется к концу 2022 года. Об этом сообщили в мэрии курорта.

В ходе рабочего объезда, глава города Алексей Копайгородский поручил своим заместителям спланировать ход реконструкции, в рамках которой благоустроят пешеходные зоны, установят парковую мебель, обновят тротуар.

- Все ремонтные работы должны быть четко спланированы, чтобы они не препятствовали здесь ежедневным прогулкам горожан, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

В планах реконструкция части приморской набережной, здесь заменят более 3000 кв.м. покрытия на современное гранитное.

Мэр также побывал на поврежденной оползнем дороге, которая ведет к Тисо-самшитовой роще. По поручению главы на участке установят ограждения, чтобы исключить движение транспорта до устранения проблемы. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по этому участку.