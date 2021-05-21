Краснодарского подрядчика «ПромСтройИнжиниринг» исключили из реестра

Компании нужно восстановиться

Организацию «ПромСтройИнжиниринг» включили в Реестр квалифицированных подрядных организаций в 2019 году. Такое заверение дает право принимать участие в электронных аукционах. Однако по правилам, у каждой такой компании должно быть как минимум два работника высшего ранга, а у отмеченной организации был только один. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

- Также из представленных копий трудовых книжек и книг учета движения трудовых книжек и вкладышей в них прокуратура округа выявила нарушения норм, предусмотренных трудовым законодательством, допущенное в отношении сотрудников организации, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Такие нарушения стали основанием для внесения руководителю компании предписанию. А также компанию исключили из реестра квалифицированных подрядчиков до устранения неполадок.