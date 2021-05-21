Фото: архив "КП-Кубань"

В Сочи снизился рост заболеваемости COVID-19. Массового заноса источников из других субъектов региона не выявлено. Об этом рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

На Черноморском побережье за период майских выходных было зафиксировано всего шесть случаев COVID-19. Трое - туристы, трое - работники санаторно-курортных учреждений. Как отмечает Татьяна Гречаная, массового заноса источников из других субъектов региона не произошло.

- На сегодня мы говорим о нашей территориальной заболеваемости, местном эпидпроцессе и он продолжает стабилизироваться с небольшой тенденцией к снижению. Мы не видим неблагоприятных признаков, - подчеркнула Татьяна Гречаная.

По ее словам, заболеваемость коронавирусом в Сочи снизилась, несмотря на максимальное количество туристов.