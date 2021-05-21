Сбер на Юге России и Северном Кавказе выдал более 50 млрд рублей ипотеки на новостройки

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

За год работы программы ипотечного кредитования в рамках господдержки-2020 Юго-Западный банк уже выдал более 24,5 тысячи кредитов на общую сумму свыше 50 млрд рублей.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

Программа Господдержка-2020, стартовавшая 20 апреля прошлого года, помогла поддержать строительную отрасль и жителей Юга России и Северного Кавказа во время локдауна. Многие наши клиенты уже приняли решение инвестировать в комфортные современные новостройки. Сегодня каждая шестая ипотека выдаётся в рамках Господдержки-2020 и около 70% продаж проходит в ЖК наших партнеров-аккредитованных застройщиков, часто предлагающих специальные условия для получения такого кредита. Активнее всего жильё в рамках программы покупают в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Средний размер такого кредита составляет чуть более 2 млн рублей. Скидка на покупку квартиры в новостройке действует до 1 июля, и ещё можно успеть подать заявку в Сбер и приобрести жильё по выгодной цене».

Сегодня получить ипотеку с господдержкой на сумму от 300 тысяч до 6 млн рублей может заёмщик от 21 года с минимальном стажем работы в 3 месяца и при первоначальном взносе от 15% сроком до 30 лет. Ставка по кредиту в среднем составит 5,75% годовых. Для получения ипотеки необходим один визит в банк для подписания договора. Узнать все подробности и изучить предложения застройщиков, а также воспользоваться ипотечным калькулятором и подать онлайн-заявку на ипотеку можно на domclick.ru.

С 20 мая сервис Сбера ДомКлик также запустил бесплатные видеоконсультации со специалистами по ипотечному кредитованию. Теперь при оформлении заявки на ипотеку клиенты СберБанка могут связаться со специалистом по видео для уточнения всех деталей и нюансов по получению кредита и участию в программе Господдержка-2020.