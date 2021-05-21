На Кубани выросла среднемесячная зарплата

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Среднемесячная зарплата жителя кубанской столицы выросла на 6,1% и составила 39 тысяч 682 рубля. Такой показатель специалисты зафиксировали в сравнении с февралем, а вот если сравнивать с мартом 2020 года – она поднялась на 3,6%. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарстата.

- При этом реальная зарплата с учетом индекса потребительских цен поднялась на 5,2% по сравнению с февралем. А по сравнению с мартом 2020 года наоборот уменьшилась на 2,6%, - отмечают аналитики.

Отметим, что зарплата в регионе сильно зависит от отрасли. Значительно больше получают сотрудники финансовых и страховых компаний, а еще высокий заработок есть в сфере добычи полезных ископаемых, связи и информации.

Зарплаты ниже среднего зафиксированы на предприятиях, которые занимаются административной деятельностью, водоканалах, мусороперерабатывающих предприятиях, учреждениях образования и тех, кто занимается операциями с недвижимостью.