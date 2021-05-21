На Кубани зоопарк с альпаками впервые получил лицензию на работу

Фото: instagram.com/zoopark_dodo

Россельхознадзор Кубани впервые выдал зоопарку лицензию на работу. Она досталась парку живой природы «ДоДо» в станице Натухаевской города Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба Южного управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомтсва полностью проверили парк на соответствие нужным требованиям.

- Лицензия, подтверждающая возможность их выполнения при содержании и использовании животных в зоопарках, выдана бессрочно, - отметили в ведомстве.

Отметим, что владельцы любых заведений с животными должны пройти проверку на лицензию до 1 января 2022 года. Без нее работа зоопарков и цирков невозможна.

В парке живой природы «ДоДо» содержат попугаев, страусов, альпак, кенгуру и даже верблюдов. Он работает с 2007 года.