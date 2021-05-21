В Краснодаре на месте бывшего авторынка откроют площадку для фестивалей

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре на территории бывшего авторынка сделают площадку для фестивалей и концертов. По мнению мэрии, это пространство площадью в 5,6 гектаров по улице Обрывной идеально для таких мероприятий, потому что рядом нет плотной жилой застройки, но ходит общественный транспорт и есть возможность устроить парковку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

- Мы хотим обустроить две сцены парковку, игровую площадку, амфитеатр, лекторий и трибуну. Площадку хотят сделать многофункциональной, что позволит проводить разные ивенты постоянно, - отметили в мэрии города.

Сейчас земельный участок уже передали города. В конце июля мэрия определит подрядчика и заключит контракт на проектирования. Средства на проектные работы уже выделили.