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Общество21 мая 2021 18:10

В Краснодаре на месте бывшего авторынка откроют площадку для фестивалей

В конце июля определят подрядчика для работ
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре на территории бывшего авторынка сделают площадку для фестивалей и концертов. По мнению мэрии, это пространство площадью в 5,6 гектаров по улице Обрывной идеально для таких мероприятий, потому что рядом нет плотной жилой застройки, но ходит общественный транспорт и есть возможность устроить парковку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

- Мы хотим обустроить две сцены парковку, игровую площадку, амфитеатр, лекторий и трибуну. Площадку хотят сделать многофункциональной, что позволит проводить разные ивенты постоянно, - отметили в мэрии города.

Сейчас земельный участок уже передали города. В конце июля мэрия определит подрядчика и заключит контракт на проектирования. Средства на проектные работы уже выделили.