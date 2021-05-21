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Общество21 мая 2021 18:20

В Горячем Ключе благоустроили памятник природы «Богатырские пещеры»

До настоящего времени остается загадкой появление этого культурного объекта
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Горячем Ключе навели порядок рядом с Богатырскими пещерами. Волонтеры убрали памятник природы от упавших ветвей деревьев, мусора, а еще установили информационный аншлаг по соблюдению правил поведения в лесу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Эти пещеры – ценнейшие памятники природы на территории Горячеключевского лесничества. Они появились в скале из прессованного миллионами лет песчанника, - уточнили в мэрии.

Появление этих пещер остается загадкой до сих пор.