В Динском районе бывшая директриса школы сдавала в аренду спортзал

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Бывшая директриса школы номер 6 станицы Пластуновской Динского района пошла под суд за превышение должностных полномочий. Следствие выяснило, что женщина брала взятки с сотрудников и сдавала в аренду спортзал. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

- С июня 2018 года по ноябрь 2019 года злоумышленница незаконно сдавала местному жителю в аренду помещение спортзала. За это она получила более 50 тысяч рублей. А с июля 2016 по август 2020 года женщина получала взятки от сотрудников за попустительство в службе. В итоге она получила около 330 тысяч рублей, - отметили в надзорном ведомстве.

Сейчас материалы уголовного дела передали в суд.