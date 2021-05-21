Более 200 фермеров-производителей готовы предложить свою продукцию на ярмарках выходного дня в Краснодаре Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Краснодаре 22 мая откроются шесть ярмарок выходного дня, сообщает пресс-служба администрации города. Свою продукцию готовы представить на них более 200 фермеров-производителей.

- С учетом жаркой погоды в краевом центре будут работать те ярмарки, где ведется торговля продукцией с соблюдением правильного температурного режима, - уточнили в городском управлении торговли.

Фермерские ярмарки откроются в 8 часов утра по адресам: ул. им. Думенко, 13; ул. Восточно- Кругликовская (вблизи дома № 26), ул. им. Героя Яцкова И.В. (вблизи дома № 11); ул. Одесская (вблизи дома № 48); ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1); ул. им. Захарова (вблизи дома № 23); ул. им. Героя Яцкова И.В. (вблизи дома № 11);

На всех ярмарках установят контрольные весы для покупателей, будут соблюдены все меры санитарного контроля.