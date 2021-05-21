Новороссийск досрочно завершил ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В Новороссийске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году отремонтировали 11 объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске досрочно за 2021 год завершен ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Уже второй год подряд здесь первыми в крае реализуют нацпроект по ремонту дорог, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Всего в городе отремонтировали 11 объектов. Последними в этом списке стали Мысхакское шоссе - от ул. Революции 1905 года до ул. Физкультурной; улицы Декабристов, Исаева и Менжинского, - уточнили в администрации.

На этих объектах положили новое асфальтовое покрытие, установили дорожные знаки, а на Мысхакском шоссе еще и заменили бордюрный камень. Теперь работы дорожников должна принять спецкомиссия.