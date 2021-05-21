Разбитую улицу 1-ю Сторожевую на хуторе Ленина в Краснодаре отремонтируют к началу зимы

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Улицу 1-ю Сторожевую на хуторе Ленина в Краснодаре начнут ремонтировать летом. Пока что этот объект осмотрел и дал необходимые распоряжения мэр города Евгений Первышов.

- Сегодня дорога разрушена, даже появился водоем, в котором утром плавали дикие утки. Автобусы сейчас курсируют по параллельной Уманской. Жители неоднократно просили привести эту улицу в порядок и вернуть общественный транспорт, - сообщил в своем телеграм-канале Евгений Первышов.

Протяженность разбитого участка дороги составляет около 400 метров. Через электронные торги будет определен подрядчик работ, с которым заключат контракт ориентировочно в конце июня. Управиться с ремонтом намерены до конца ноября, сообщила мэрия города.

В ходе работ здесь запланировано создание 2-полосной дороги, установка тротуаров, остановочных павильонов, осветительных фонарей, благоустройство газонов.