Александр Бастрыкин побывал в казачьем кадетском корпусе Кропоткина

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 21 мая посетил в Кропоткине казачий кадетский корпус им. Г.Н. Трошева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Уже скоро год как с кадетами занимаются и следователи краевого следственного комитета.

- Я начинал работать в уголовном розыске. Тогда было сильное движение «Юный друг милиции». Сейчас Следственный комитет запустил аналогичную программу «Юный следователь», - отметил на встрече Александр Бастрыкин.

Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который сопровождал председателя Следкома, в крае сейчас в семи казачьих кадетских корпусах обучаются более 1,3 тыс. юношей как с Кубани, так и со всей России.

Кропоткинский казачий кадетский корпус им. Г.Н. Трошева ведет свою историю с 2008 года.