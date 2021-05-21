Геленджик откроет летний сезон 2021 «Морем шаров» и фейерверком вместо карнавала

Геленджик откроет новый летний сезон не карнавалом, но «Морем шаров» и представлениями уличных театров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике новый летний сезон 2021 откроют 5 июня. Вместо запланированного ранее карнавала, который отменили по настоянию Роспотребнадзора, администрация курорта предложит гостям другие развлечения, сообщили в мэрии.

Торжества начнутся на Центральной площади. Именно здесь всю неделю будут проходить ярмарки, различные конкурсы, спортивные соревнования, интерактивные детские программы.

- Организаторы подготовили фестивали аэродизайна «Море шаров» и уличных театров «Передвижники». Завершится недельный праздник красочным фейерверком, - рассказали в администрации Геленджика.