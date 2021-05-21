В кадетской школе Анапы открыли новый спортивный комплекс

Фото: пресс-служба администрации Анапы Кадетам на открытии выдали комплект спортинвентаря

В Анапе на базе кадетской школы в поселке Пятихатки открылся новый спорткомплекс, сообщает пресс-служба администрации города. Этот проект необычен тем, что в полтора раза длиннее типового за счет дополнительной площади для занятий самбо.

- В строительство объекта по программе «Развитие образования в Краснодарском крае», вложено более 36 млн рублей, - уточнили в мэрии.

В новом спорткомплексе ученики смогут заниматься баскетболом, борьбой, тяжелой атлетикой, а в дальнейшем также футболом и волейболом.

В здании разместились спортзал, гардероб, раздевалки, душевые, тренерские комнаты.

К 1 сентября на территории школы также появится воркаут-комплекс.