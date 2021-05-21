Спасатели в Новороссийске вытащили собаку из четырехметрового колодца

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В Новороссийске в поселке Горном спасатели вытащили собаку, которая провалилась в колодец.

На территории частного домовладения животное провалилось в колодец. К спасателям обратилась хозяйка дома.

- При помощи альпснаряжения и приставной лестницы спустились на глубину примерно четырех с половиной метров и при помощи удавки вытащили собаку из колодца. Собака находилась в воде чуть более часа. Всё это время она плавала, так как воды в колодце было около двух метров. Берегите своих питомцев! - написал на своей странице в инстаграме начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Александр Одеров.