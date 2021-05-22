Бывшему мэру Майкопа грозит новое уголовное дело

В отношении бывшего мэра Майкопа СУ СК по Республике Адыгея возбудил новое уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова СУ СК по Республике Адыгея возбудил новое уголовное дело. Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как считает следствие, подозреваемый в июле 2017 года решил обманным путем получить имущество своего знакомого, став владельцем и арендатором трех земельных участков. Земли расположены на территории МО «Кужорское сельское поселение» Майкопского района.

- Он убедил своего знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на земельные участки общей стоимостью более 13 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба следкома. - Однако чиновник обманул знакомого - земельный участок, который он пообещал передать на правах аренды, стоил более 9 миллионов рублей.

Сделка не была доведена до конца. Не состоялась регистрация перехода права собственности на один из земельных участков, сообщили в ведомтсве.