Фонтан на Главной городской площади. Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре все выходные будет звучать музыка Александра Даргомыжского на Главной городской площади. Об этом сообщает администрация Краснодара.

-В городе разработана программа музыкального оформления работы главного городского фонтана. В этом году для шоу подобраны произведения великих русских композиторов, - сообщает мэрия. - 22 и 23 мая горожане и гости Краснодара услышат музыку Александра Даргомыжского.

Всего в музыкальном проекте по оформлению фонтана - 12 имен. Так позвучать композиции Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки, Свиридова и других.

-Приобщая к великой музыке жителей и гостей Краснодара, мы помогаем формировать хороший музыкальный вкус, – рассказала начальник управления культуры администрации Краснодара Ирина Лукинская. - Кроме того, этот проект - познавательный и патриотический.