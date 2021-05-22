С 1 июня откроются пляжи в Туапсинском районе

Вода в акватории Черного моря уже 18 градусов Фото: София ФОМЕНКО

С 1 июня 2021 года открываются городские пляжи Туапсинского района. Перед запуском там брали пробу воды на инфекции, водолазы опробовали дно, волонтеры и специалисты очищали саму территорию от мусора, а мэрия занималась несанкционированными постройками (ларьки и постройки). Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что на всех пляжах есть спасательные и медицинские посты, стенды с важной информацией и места для отдыха людей с ограниченными возможностями.