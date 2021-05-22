Что произошло за ночь 22 мая: морское сообщение между Новороссийском, Геленджиком и Сочи возобновилось

До Сочи из Геленджика можно будет доехать за 3,5-4 часа, а стоимость билета будет варьироваться от 800 до 1000 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что произошло за ночь 22 мая 2021. Морское сообщение между Новороссийском, Геленджиком и Сочи возобновилось. По маршруту стартовал первый пассажирский рейс «Грифон».

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