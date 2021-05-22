Школьники Кубани празднуют последний звонок

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Во всех школах Краснодарского края 22 мая прозвенел последний звонок. Торжественные мероприятия прошли для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов.

- Моя дочь Надя тоже в этом году закончила 4-й класс. Этот праздник всегда остается для школьников, учителей и родителей одним из самых трогательных. Уверен, что для каждого ученика школа стала вторым домом, где он обрел настоящих друзей, - написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях.

Также он пожелал удачи выпускникам на экзаменах.

Отметим, что в 2021 году из школ Кубани выпустились 61 тысяча девятиклассников и более 25 тысяч одиннадцатиклассников. В некоторых школах из-за большого количество учеников праздник ведут в несколько этапов.