Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 мая достигло 97

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Оперативный штаб Кубани отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе на 22 мая. В регионе опасным вирусом болеют 97 человек. Среди заболевших - 64 женщины, 33 мужчины и семь детей. Самому младшему зараженному – четыре года, а старшему – 91 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Заболевших выявили в разных муниципалитетах. В Краснодаре на карантине находится 18 человек, в Лабинском районе – 14, в Сочи – 13. Также по несколько человек зафиксировано в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Красноармейском, Динском, Апшеронском, Мостовском, Павловском и Славянском районах. По одному заболевшему в Белореченском, Калининском, Кущевском и Усть-Лабинском.

Отметим, что показатель заболеваемости в крае на 100 тысяч жителей равен 837,1. Ситуация стабильна и находится под контролем.