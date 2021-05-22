С 1 мая Анапу посетили 184 тысячи туристов

На пляжах обновили инфраструктуру и сделали ее в едином стиле Фото: София ФОМЕНКО

С начала года Анапу посетили около 340 тысяч туристов. Из них с первого мая (начала курортного сезона) – 184 тысячи. Впереди целое лето, и город полностью готов к приему туристов. Тут работают более 1500 объектов санаторно-курортного гостиничного комплекса на 160 тысяч мест, также в городе благоустроили 150 пляжей, еще 50 из них примут гостей по новому стандарту, разработанному по рекомендациям Минкурорта.

Кроме того, на анапских пляжах появился свой единый стиль. Всю инфраструктуру природных красот обрамляют легкие эко-материалы бело-бирюзовых оттенков.

- В этом году мы смогли расширить рамки сезона, в том числе благодаря конгрессно-выставочным мероприятиям, которые проходят в рамках «А.Море феста» на протяжении недели. Никогда прежде Анапа весной не видела столько людей. И, глядя на этот успех, сегодня мы можем говорить, что фестиваль «А.Море фест» на нашем курорте станет ежегодным, - сказал мэр города Василий Швец.

Глава курорта отметил, что Анапа полностью готова к приему гостей.