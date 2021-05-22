Анапа планирует принять пять миллионов туристов за год

Курортный сезон в Анапе начался с 1 мая. За это время город на побережье успел принять около 184 тысяч человек. И это только начало, впереди лето, и в 2021 году мэрия ожидает наплыв туристов до пяти миллионов.

- Впереди целое лето, и мы планируем его насытить не менее интересными и привлекательными для туристов событиями. Всех приглашаем в Анапу! – сказал мэр города-курорта Василий Швец.

К летнему сезону в Анапе готово все. Пляжи изменили облик – вся инфраструктура здесь из легких эко-материалов бело-бирюзовых оттенков, работают спасательные и медицинские посты, открыты и проинспектированы гостиницы. Все пляжи прошли последние стандарты от министерства курортов.