Константин Затулин отчитался о проделанной работе за пять лет

Депутат госдумы Константин Затулин

Депутат Государственной Думы России Константин Затулин встретился с коллективом Сочинского национального парка. Парламентарий отчитался о проделанной за пять лет работе, обозначил основные направления, в которых планирует продолжить деятельность.

Особый интерес во время встречи вызвал вопрос, касающийся увеличения платы за вход на объекты нацпарка. Затулин пояснил, что на эту тему в его приёмную поступила масса вопросов и жалоб от жителей города Сочи. Реагируя на обращение граждан, депутат направил запрос министру природных ресурсов и экологии РФ.

Сотрудники нацпарка включились в дискуссию и объяснили, что действительно, в этом году министерством природных ресурсов установлен новый тариф – 200 рублей с человека за посещение объектов. Но в данном случае речь идет о благоустроенных местах отдыха, где регулярно проводятся мероприятия по обустройству, наводится порядок. Также наряду с платными объектами есть и бесплатные территории, куда открыт доступ всем желающим при соблюдении требований минприроды и мер безопасности. Кроме того, существует ряд льготных категорий граждан, которым предоставляется скидка на посещение, либо бесплатный вход.

Руководитель сочинского национального парка Павел Хоценко подчеркнул также, что подобные вопросы относятся к компетенции Минприроды, на местном уровне они не решаются:

– С одной стороны, мы поддерживаем развитие города-курорта, наша задача – сохранять его биоразнообразие. С другой стороны – с нас требуют развивать экологический туризм. А это не только повышение антропогенной нагрузки, но и трудозатраты. Мы сами не устанавливаем цены на посещение, не мы определяем и льготные категории. Но мы хотим, чтобы нас тоже слышали. В этой ситуации нужен конструктивный двусторонний диалог. И потому на будущее хотелось бы, чтобы подобные встречи были регулярными, – сказал Павел Хоценко.

Константин Затулин согласился, но твердо обозначил свою позицию по обозначенному вопросу: жители города, в особенности те, кто проживают в непосредственной близости с национальным парком, не должны платить деньги за вход в лес. Затулин провел аналогию с пляжами: да, может взыматься плата за пользование лежаками, шезлонгами и т.д., но доступ к морю должен бесплатным. Пользоваться природными ресурсами – право каждого гражданина.