В Краснодаре на 40 лет Победы строят сети освещения

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре в рамках капитального ремонта улицы имени 40-летия Победы начали строить сети освещения. Их прокладывают от улицы Восточно-Кругликовской до съезда к дому № 53 по улице имени 40-летия Победы. Здесь уже на 90% выполнена установка опор уличного освещения. Параллельно демонтируют старые опоры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Здесь дорога будет расширена, поэтому уличное освещение мы будем строить с учетом новых параметров дороги. Поставим новые современные опоры и светильники, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Реконструкция этой части дороги началась 18 апреля.