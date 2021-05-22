В Сочи в 2021 году начнется благоустройство набережной реки Мзымта

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22 мая мэр города Сочи отправился на рабочий съезд в Адлерский район. Он вместе с коллегами оценил благоустройство набережной реки Мзымты.

- Эта территория очень популярна для прогулок, она должна развиваться и отвечать всем запросам населения. От пешеходного моста до пляжа мы заменим брусчатку и сделаем новую парковую мебель, - сообщил Копайгородский в своих социальных сетях.

Кроме того, на набережной заменят освещение. Преображение начнется осенью, после окончания курортного сезона.

А еще в Адлерском районе реконструируют улицу Автомобильную – от Ростовского шоссе до Московской, дорогу по проспекту Константина Образцова от дома № 22 до улицы Памяти Чернобыльцев и от улицы Памяти Чернобыльцев до улицы Эльбрусской, по улице Памяти Чернобыльцев до улицы Симиренко и по улице Эльбрусской до улицы Симиренко. Все это сделают за счет прибыли от облигаций.