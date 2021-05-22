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Общество22 мая 2021 19:48

В Сочи продают обычную двушку за 2 миллиарда

Площадь квартиры – 91 квадратный метр
София ФОМЕНКО
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Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН

В Сочи по улице Войкова обычную двушку продают за два миллиарда рублей. Объявление о продаже риэлторы выложили на одном из сайтов о продаже недвижимости.

Текущие характеристики «бриллианта» - площадь в 91 квадратный метр, 11 этаж из 21 одного, из кухни – выход на лоджию и две отдельные спальни. Вся мебель совершенно обычная и, что самое интересное, в здании нет даже вида на море.

- Квартира отлично подходит для проживания, так и для сдачи в аренду. Расположение предлагаемой квартиры позволяет пользоваться всеми достоинствами центра курорта, - написали в описании риэлторы.

Сейчас на рынке квартир этот объект самый дорогой.