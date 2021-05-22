Воздушный шар «Россия» поднялся над площадью в Анапе

Фото: организаторы фестиваля

В Анапе завершается фестиваль А.море фест. Там воздушный шар «Россия» поднялся над площадью рядом с администрацией. Гости и жители курорта ждут праздничный салют.

Отметим, что фестиваль А.море фест – символ открытия летнего сезона. Сейчас на главной площади Дмитрий Дибров и Игорь Бутман. Они стали хедлайнерами мероприятия.

Фото: организаторы фестиваля

К сожалению, погода 22 мая была совсем нелетной, поэтому запуск 53 шаров отменили. Несколько человек успели слетать утром, остальным организаторы обещают возврат билетов.