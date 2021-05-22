Житель Краснодара врезался на электросамокате в депутата и вице-мэра города

Инцидент случился поздно вечером 22 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем недавно глава краевого центра Евгений Превышов написал в своих соцсетях, что пора вводить ограничения скорости на электросамокатах, и спустя несколько дней в его сотрудников врезался самокатчик.

Это случилось 22 мая вечером. Депутат гордумы Александр Сафонов и заместитель мэра Краснодара Антон Смертин вышли с заседания «Екатеринодарского дискуссионного клуба», прошли сто метров, и в спину Александру врезался неизвестный.

- И это он ещё успел притормозить... На ноге здоровущий синяк, а в голове осознание, что надо поскорее вводить самокаты в правовое поле и ограничивать предельную скорость, — написал чиновник.