Следком Кубани начал поиски преследователя школьницы

Скриншот из видео

Напомним, 22 мая в социальных сетях Краснодара появилось видео, где взрослый мужчина преследует школьницу около многоэтажки. Он долго стоит рядом с ней у двери, затем бежит по лестнице, а после принимается за странные действия. Смотрите сами.

После случившегося в органы обратилась мама девочки.

- Мать ребенка написала заявление. Мы ищем мужчину с указанной видеозаписи. Идет проверка, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Делом занимается и полиция. Отметим, что в этой же многоэтажке месяц назад 18-летний парень приставал к школьнице младших классов.